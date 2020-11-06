Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Mucize Doktor
00:15 Çocukluk
02:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Memet Özer ile Mutfakta
12:45 Dostumun Dünyası
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
20:00 Çocukluk
23:45 25 Litre: Suyun Peşinde
23:45 Sen Çal Kapımı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika