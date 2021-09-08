08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

08 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı

08 Eylül 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık 03:45 % 100 Futbol 05:00 Spor Artı 06:00 FIFA Magazin 06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 06:58 İstiklal Marşı 08:10 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 08:45 Efsanelerin İzinde 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Olimpiyat Ateşi 10:00 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup Karşılaşması Cebelitarık 11:45 Takvim Yaprakları 11:50 Spor Kitaplığı 11:55 Dünya Superbike Yarışları 12:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:55 Cev 2021 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Grup Karş. Ku 16:10 Dünya Superbike Yarışları 17:00 Aktüel Futbol Transfer 19:00 Spor Bülteni 20:00 Gündem Futbol Transfer 22:00 Spor Bülteni 23:00 Transfer Gündemi

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