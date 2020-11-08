08 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:05 İngiltere Premier Lig Özetler

04:40 Altay - Balıkesirspor

05:30 Teknik Analiz

06:20 Takvim Yaprakları

06:25 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Bayern Münih - Hertha Berlin

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Stadyum

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

11:30 Spor Bülteni

11:45 Süper Lig Özetler

11:55 Hava Durumu

11:55 Efsanelerin İzinde

12:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Spor Hafta Sonu

13:25 Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Giresunspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Adanaspor AŞ - Menemenspor

15:55 Yılport Samsunspor - Altınordu

18:00 Stadyum

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Ankaraspor - Bursaspor

18:55 İstanbulspor A.Ş. - Adana Demirspor

21:00 Stadyum