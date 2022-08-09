09 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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09 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

09.08.2022 06:42
09 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

09 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

04:45 Futbol Gecesi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

16:55 Senegal - Türkiye

19:00 Spor Merkezi

21:00 Dakika Skor

23:45 Futbol Gecesi

YORUMLAR
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08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 08 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 07 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 07 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 09 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 09 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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