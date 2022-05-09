Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Z Raporu
01:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
02:45 1. Lig Haftanın Golleri
03:00 Altay - G. Giresunspor
04:45 1. Lig Haftanın Golleri
05:00 Ök Y.malatyaspor-ç. Rizespor
06:45 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
10:45 1. Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - Manisaspor
13:45 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 Gamer
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 V. Karagümrük - Göztepe
17:45 Şampiyonluk Klipleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Fta Antalyaspor-ih Konyaspor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 09 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika