09 Mayıs 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

02:45 1. Lig Haftanın Golleri

03:00 Altay - G. Giresunspor

04:45 1. Lig Haftanın Golleri

05:00 Ök Y.malatyaspor-ç. Rizespor

06:45 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Galatasaray - Manisaspor

13:45 1. Lig Haftanın Golleri

14:00 Gamer

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 V. Karagümrük - Göztepe

17:45 Şampiyonluk Klipleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Fta Antalyaspor-ih Konyaspor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio