1.2 lira ile 100 km gidiyor - Son Dakika

1.2 lira ile 100 km gidiyor

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve 1 lira 2 kuruş ile 100 kilometre yol giden "Simurg" isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16.

1.2 lira ile 100 km gidiyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ve 1 lira 2 kuruş ile 100 kilometre yol giden "Simurg" isimli elektrikli otomobil, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının en hızlı 2'nci otomobili olurken, verimlilikte 7'nci oldu.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının özel etabı İstanbul Park'ta koşuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından start verilen yarışta Bartın Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan "Simurg" isimli elektrikli otomobil ile katıldı. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin yüzde 100 yerli olarak ürettiği üçüncü otomobil olan 'Simurg' yarışların en hızlı 2'nci otomobili olurken, verimlilikte ise 7'inci sırada yer aldı. 2018 yılındaki yarışlarda 'Çeşm-i Cihan' isimli elektrikli otomobil ile verimlilik alanında 22'inci olan öğrenciler, 2019 yılında da 'Gökbörü' isimli otomobille ilk 10'uncu sırada yer almayı başarmıştı.

'Simurg' ödülle döndü

TÜBİTAK'ın öğrencileri teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 16 yıldır düzenlediği yarışlarda, Bartın Üniversitesi'nin elektrikli aracı 'Simurg', başvuru yapan toplam 117 araç içerisinden en verimli 7'nci elektrikli otomobil oldu. İstanbul Park'ta F1 pistinde yarışmaya hak kazanan 48 takım arasından ise 'Simurg' 6 turluk etabı hatasız tamamlayan 3 otomobilden biri oldu. Bartın Üniversitesi öğrencilerine, elde ettikleri derecenin yanında TÜBİTAK tarafından 'Tanıtım Yaygınlaştırma Teşviki' ödülü verildi.

"Motor ve batarya yönetim sistemi dahil 200 parça öğrenciler tarafından üretildi"

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden 14, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ise 1 öğrencinin büyük gayretleri sonucunda hazırladıkları elektrikli araç 1,2 lira ile 100 kilometre yol gidebiliyor. Araçta motor ve batarya yönetim sistemi dahil 200 mekanik parçanın öğrenciler tarafından üretildiği 'Simurg' için 2 bin 200 satırdan fazla kod yazıldı. Güncel yazılım dilleri kullanılarak yazılan kodlar sayesinde aracın hız, sıcaklık, elektrik tüketimi gibi değerlerinin verimli kullanımı ve kontrolü sağlanmış oldu.

"Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz"

Kendilerini her geçen gün geliştirdiklerini ifade eden Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanı Yasin Adıgüzel, "TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışlara Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak ilk defa 2018 yılında Çeşm-i Cihan isimli aracımızla katılmıştık. Bu yılda üretilen elektrikli aracımızla verimlilik alanında 22'inci hız testlerinde ise 6'ıncı olmuştuk. 2019 yılında ise 'Gökbörü' isimli elektrikli aracımızla ilk 10'a girmeyi başardık. Edindiğimiz tecrübelerin üzerine yenilerini ekleyerek en az tüketimle en fazla mesafe kat etmesi için aylar süren bir çalışma gerçekleştirdik. Aracın motoru, batarya yönetim sistemi ve mekanik parçaları dahil tüm parçalarını ekip arkadaşlarımızla birlikte ürettik. Bunun sonucunda bu yıl F1 pistinde düzenlenen yarışlarda aracımız en hızlı 2'nci otomobil olurken, verimlilikte 7'nci oldu. Ayrıca 'Tanıtım Yaygınlaştırma Teşviki' ödülü almaya da hak kazandık. Bu tecrübeleri daha ileriye taşıyacağız" dedi.

"Öğrencilerimiz her geçen kendilerini geliştirerek, geleceğe yürüyorlar"

Yarışma sonrası öğrencileri tek tek tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Otomobilin yapımında büyük rol oynayan Bilim ve Teknoloji Kulüp Başkanı Yasin Adıgüzel ve ekip arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yüzde 100 yerli olarak üretilen elektrikli otomobilin yapımında öğrencilerimize verdikleri katkılardan dolayı Kulüp Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu ile birlikte tüm öğretim elemanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, İstanbul Park, Otomobil, Simurg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1.2 lira ile 100 km gidiyor - Son Dakika

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