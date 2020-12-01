1 Aralık Dünya AIDS Günü - Son Dakika

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa?a Cerrahpa?a Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ba?kanı ve HIV Enfeksiyonu Derneği Ba?kanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Günümüzde her yıl yakla?ık 2 milyona yakın ki?iye virüs bula?makta ve yılda 1 milyona yakın ki?inin ölümüne neden olmaktadır. Halen 38 milyon ki?inin HIV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir." dedi.

"1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpa?a Cerrahpa?a Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Fehmi Tabak, AIDS ve HIV konusunda eksik ve yanlı? bilgi sahibi olunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"HIV, 'İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü' anlamına gelen bir virüstür. Bir ki?i bu virüsle enfekte olduğunda, o ki?i 'HIV pozitif' olur. HIV bula?tığı zaman virüs bağı?ıklık sisteminin organizatörü ve planlayıcısı olan CD4 lenfositleri adı verilen beyaz kan hücrelerine yerle?ir ve çoğalmaya ba?lar. Zamanla bu hücrelerin sayısı kanda azalmaya ba?lar, bu azalma kritik bir sayıya indiğinde enfeksiyonlara ve bazı kanser türlerine kar?ı bağı?ıklık sistemimizin koruma fonksiyonu zayıflar. Sonuçta normal insanda hastalık yapması zor olan mikroorganizmalar, bu ki?ilerde çok kolay hastalıklara yol açabilir. CD4 sayısı 200'ün altına dü?tüğünde, ki?inin bağı?ıklık sistemi ciddi ?ekilde zayıflar ve fırsatçı enfeksiyonlar ve kanserler kolayca geli?ebilir. Bu a?amadan sonra ki?i, AIDS tanısı alır. AIDS 'Edinilmi? Bağı?ıklık Yetmezliği Sendromu' anlamına gelir.".

"Her iki terim aynı hastalığı tanımladığından kafa karı?tırıcı olabilir." ifadelerini kullanan Tabak, AIDS'in, HIV'nün neden olduğu hastalığın ilerlemi? hali olarak da tanımlanabildiğini belirtti.

İlk hastalık ortaya çıktığı 1980 yılından bugüne kadar 39 yıl geçtiğini aktaran Prof. Dr. Tabak, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde tüm dünyada yakla?ık 78 milyon ki?iyi hastalandırdığı ve bunların 38 milyonunun ölümüne neden olduğu bir gerçektir. Günümüzde her yıl yakla?ık 2 milyona yakın ki?iye virüs bula?makta ve yılda 1 milyona yakın ki?inin ölümüne neden olmaktadır. Halen 38 milyon ki?inin HIV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. Diğer yanda 7 milyon ki?inin de hastalığından haber olmadan ya?adığı, hastalığının ilerlediği ve bula?tırmaya devam ettiği de bir gerçektir. Yakla?ık 2 milyonu 14 ya?ın altındadır. Ülkemizde ilk vaka bildiriminin yapıldığı 1985 yılından beri yakla?ık 26 bin ki?i hastalığa yakalanmı?tır. Gerçek rakam bu sayının çok üstündedir. Ülkemiz yeni tanı sayısının giderek arttığı ülkelerden biridir. Son yıllarda her yıl ortalama 3 bin - 5 bin ki?iye tanı koyulmaktadır."

Virüsün bulaşma yolları

HIV tanısı nasıl konulduğuyla ilgili bilgi veren Tabak, HIV tanısı için herhangi bir laboratuvarda test yaptırmak gerektiğine değindi. Hastalığın özellikle cinsel yolla bulaştığına dikkati çeken Tabak, "Kan (adet kanı dahil) ve kan ürünleri, semen ve seminal sıvı, vajinal salgılar, anne sütü, aynı enjektörün payla?ılması, dövme ve piercing, kaza ile enjektör iğnesinin ele batması (HIV pozitif ki?inin), kan nakli, anneden bebeğe (doğum öncesi, doğum sırasında, doğum sonrası) ve organ nakli (organ verici HIV pozitif ise) sıklıkla kar?ıla?ılan diğer bula?ma yollarıdır." ifadelerini kullandı.

HIV tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?

HIV/AIDS artık tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tabak, şu açıklamada bulundu:

"Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki HIV/AIDS artık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kısaca artık 'Kronik bir hastalıktır.' Yakla?ık 20 yıl önce ba?layan 2-3 ilacın birlikte kullanıldığı tedaviler ile hastalık kontrol altına alınmaya ba?lanmı?tır. Bu geli?melerin sonucunda artık hastalarımızı yan etkileri olmayan, günde 1 veya 2 tablet kullanarak tedavi etmekteyiz. 2019 yılında tüm dünyada tanı konulanların yüzde 67'si tedaviye eri?mektedir. Bu tedaviler ile hastalık kontrol edilebilir bir noktaya gelmi? olup, ya?am süresi kendi ya? grubundakiler kadardır."