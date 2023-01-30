Askerliğini yeni bitirmişti! Ailesinin kayıp ilanı verdiği gencin cesedi su kuyusundan çıktı - Son Dakika
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Askerliğini yeni bitirmişti! Ailesinin kayıp ilanı verdiği gencin cesedi su kuyusundan çıktı

30.01.2023 16:51

İstanbul Sancaktepe'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cansız bedeni, Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta bulunan bir inşaattaki su kuyusunda bulundu. Acı haber üzerine olay yerine gelen Ekiz'in ailesi sinir krizi geçirirken, gencin bir süre önce vatani görevinden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan gencin cesedi inşaattaki su kuyusunda bulundu

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'e ait olduğunu tespit etti. Ekiz'in ailesi ve yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu, ailesi sinir krizi geçirdi.

Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan gencin cesedi inşaattaki su kuyusunda bulundu

BİR SÜRE ÖNCE ASKERDEN DÖNMÜŞ

Bahadır Ekiz'in bir süre önce askerden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Bahadır Ekiz'in cansız bedeni kuyuda bulunan suyun boşaltılmasının ardından adli tıp kurumuna sevk edilecek.

Kaynak: DHA
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Sancaktepe, Kadıoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerliğini yeni bitirmişti! Ailesinin kayıp ilanı verdiği gencin cesedi su kuyusundan çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Askerliğini yeni bitirmişti! Ailesinin kayıp ilanı verdiği gencin cesedi su kuyusundan çıktı - Son Dakika
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