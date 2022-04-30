1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

30.04.2022 16:17
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canpolat, mesajında, hayatın her alanında alınlarının teri ve emekleri bulunan işçilerin gününü kutladı.

Dört mevsim hava koşullarına bakmaksızın her an görevleri başında olan ve evine helal rızık götürme derdinde olan emekçi kardeşlerinin alınlarındaki terin sofralardaki su kadar su kadar aziz ve muteber olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında kazanılan helal bir lokma kazancın kutsal olduğunu bizlere yaşayarak ve çalışarak gösteren işçi kardeşlerimizin emeklerinin arkasında durduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygularla, kendileriyle dayanışma konusunda her daim yanlarında olduğumuzu belirtir, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, çalışma hayatlarında kolaylıklar dilerim. Alın teri ve göz nuruyla çalışan, başta hemşerilerim olmak üzere tüm dünya işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

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Mehmet Canpolat, 1 Mayıs, Helal, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Son Dakika


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