'1 puana üzülmeyin, burada yenersiniz'

Tecrübeli çalıştırıcı, bomboş durumda olmasına rağmen kaleci Mignolet'yi geçemeyen Babel ve bir şutu direkten dönen Feghouli'ye kısa bir konuşma yapıp, bu maçı unutarak geleceğe odaklanmalarını istedi.



Oyuncularını Club Brugge karşısında sergiledikleri futboldan ötürü tebrik eden Terim, "Rakip kim olursa olsun Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanılan 1 puan kötü değildir. Evet, çok iyi bir skor değil ama puan almayı başardık. Kazanabilirdik de... Ama Muslera'nın iki kurtarışı olmasa kaybedebilirdik. Futbol bu. Brugge'ü İstanbul'daki maçta yenersiniz o zaman başka şeyler konuşuruz. Bu maç bize önümüzdeki günlerde daha iyi olacağımızı gösterdi. Şimdi bize düşen, önümüzdeki günlerde oynayacağımız maçlara konsantre olmak" ifadelerini kullandı.