Üye Girişi
1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor

01.02.2022 11:46

Altının gram fiyatı, 1 Şubat'ta güne yükselişle başlamasının ardından 776 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.274 lira, cumhuriyet altını da 5.188 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 770,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla 776,5 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.274 lira, cumhuriyet altını da 5.188 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının gereğinden hızlı gerçekleştirilmesinin olumsuzluklarına işaret etmesinin ardından, bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisinin risk iştahını artırdığını söyledi. Rusya- Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da varlık fiyatları açısından önemini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.750 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Cumhuriyet, dolar, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
16:43 Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım sorunu nedeniyle yaklaşık 54 bin aracını geri çağırıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:07:40. #1.13#
SON DAKİKA: 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement