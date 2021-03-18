1 yaşındaki Vedia Nur babasının madalyasını aldı - Son Dakika

Ordu'da, Cumhurbaşkanlığınca 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verilmesine karar verilen 3 şehit ailesi ve 4 gaziye madalya ve beratları törenle verildi. Törene henüz 1 yaşındaki şehit çocuğu Vedia Nur damgasını vurdu.

Ordu Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, canlarını bu topraklara feda eden kahramanlarımız, daima bizim gönlümüzdedir" dedi. Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Rabb'im aileleriyle birlikte şehitlerimizi cennetinde buluştursun. Sizler, bizim yılın belirli gün ve haftalarında değil, devletimizin sıcaklığı sizlerin yılın her anı ve her günü yanınızda. Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, bütün kurumlarımızın kapısı sizlere sonuna kadar açıktır. Evlatlarımız, bizim evlatlarımız, anne babalar, bizim anne babalarımız, eşler bizim kardeşlerimizdir. Bu aziz vatanımızı, şanlı rengini şehitlerimizin kanından alan al yıldızlı al bayrağımızı, ezanımızı, birlik ve beraberliğimizi, bu değerlerimize göz dikenlere de rabbim fırsat vermesin. Devlet Övünç Madalyası ve Beratını sizlere takdim etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, en son Bitlis'te helikopter kazasında şehit verdiğimiz 13 kahramanımızı, yurt içinde ve yurt dışındaki isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz."

Tören, şehit yakınları ve gazilere, Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarının takdimi ile devam etti. Törende en büyük ilgiyi, 13 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde yürütülen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının hain saldırısı sonucu şehit düşen J. Uzm. Çvş. Volkan Demirci'nin 1 yaşındaki kızı Vedia Nur gördü. Vedia Nur, babasının madalya ve beratini annesi Nurdan ile birlikte aldı.

İşte madalya ve berat alan kahramanlar

Törende 19 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, 9 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken 14 Temmuz 2019 tarihinde kurtarılamayarak şehit düşen P. Söz. Er Salih Altuntaş, 16 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre İlçesinde Hendek Operasyonları esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen silahlı çatışma sonucunda kolundan vurularak yaralanan ve Gazi olan Polis memuru Ali Ercan, 10 Ekim 1993 tarihinde Şırnak İli Uludere İlçesine bağlı Şenoba kırsalında bulunan askeri üsse bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı esnasında çıkan silahlı çatışmada başından yaralanarak Gazi olan P. Uzm. Çvş. Gündüz Aydın, 25 Nisan 2017 tarihinde Bitlis İli Merkez İlçesine bağlı Meydan Tepe bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda yaralanarak Gazi olan J. Uzm. Çvş Hüseyin Kayım, 23 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari ili Çukurca İlçesine bağlı Büyüktarla Tepe mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucunda yaralanarak Gazi olan J. Uzm. Çvş. Tayfun Hanilçe'ye, Vali Tuncay Sonel tarafından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Vali Tuncay Sonel, tören sonrasında şehit ailelerini ve gazileri makamına davet ederek, bir süre sohbette bulundu.

Törene Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ORDU