10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu - Son Dakika

10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu

6 saat önce

TEM Otoyolu'nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucunda kaza yapan genç hayatını kaybetti.

10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu, System.String[]

TEM Otoyolu'nda motosikletinin bariyerlere çarpması sonucunda kaza yapan genç hayatını kaybetti. Süratinin fazla olduğu öğrenilen genç önce bariyerlere çarptı, ardında yol ortasına savruldu. Vücudu parçalanan gencin, motosikletini 10 gün önce satın olduğu öğrenildi.


Kaza 04.30 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikleti ile Edirne istikametine süratle giden Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Mir Shahzed Rabi isimli genç hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yol ortasına düşen genç hayatını kaybetti. Gencin vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenildi.


Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek hayatını kaybeden genci cansız bedenini cenaze ile hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde ise trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.


Polis ekipleri, kazanın çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Otomobil, kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı
Afganistan uyruklu genç, 10 gün önce aldığı motosikletle kaza yaparak yaşamını yitirdi İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı Komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diyen adamın kapısına dayandılar! Feci kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
12:32 ABD yaptırımı sonrası Nikaragua'da Ortega ailesinden 'kamulaştırma' adımı - Son Dakika Haber
12:30 Ak Parti'de delege seçimleri yapıldı - Son Dakika Haber
12:29 Ay: "Sinerjisi yüksek bir yönetim olacağız" - Son Dakika Haber
12:28 Hindistan'daki protestolarda ölü sayası 6'ya yükseldi - Son Dakika Haber
12:26 Hakkari'de toprak damlı evde göçük - Son Dakika Haber
12:17 Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerine dava açan Melih Gökçek'e kötü haber - Son Dakika Haber
11:55 Meteoroloji açıkladı! Hafta başından itibaren sıcaklıklar artacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 12:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 gün önce satın aldığı motosiklet sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]