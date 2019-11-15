Son Dakika Haberleri: 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
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10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

6 saat önce

MARDİN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama, System.String[]

MARDİN merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem imamları tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.İfade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:47 Kaynak: DHA
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