10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet ilidi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam İlidi, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu ve bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün, milletinden aldığı güç ve destekle, bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna liderlik ettiğini vurgulayan İlidi, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını artırarak ve ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. İnanıyoruz ki gelecek nesillerimiz de bize emanet edilen demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi, bütün değerleriyle yaşatıp, geliştirip, sonsuza kadar aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerimle aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmet ve minnetle anıyorum."