10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

09.11.2020 13:43
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nı Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü vesilesiyle rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini bildirdi.

Türk milletinin yetiştirdiği büyük devlet adamı olan Atatürk'ün bütün insanlığın sevgi, saygı ve takdirini kazanmış bir lider olduğunu ifade eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Yaktığı istiklal meşalesiyle ezilen, esaret altındaki bütün milletlere ümit ve ilham kaynağı olmuştur. Tarihin akışını değiştiren ender liderlerden olan Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti Anka misali küllerinden yeniden doğmuştur. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğruna yaptıklarından dolayı O'na minnettarız. O, çağının ilerisinde bir vizyonla muasır medeniyetler seviyesinin üstünde, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bir Türkiye hayali kurmuş ve Cumhuriyet ile birlikte yol haritamızı bu temel üzerinde çizmiştir. Cumhuriyet tarihimizde milli iradeye yönelik çeşitli müdahaleler ve darbelere rağmen büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi devam etmiş, son olarak aziz milletimiz 15 Temmuz ihaneti karşısında milli iradeye sahip çıkarak dost düşman herkese 'hakimiyet benimdir' demiştir.

En büyük eserimdir, dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini, güçlenmesini hazmedemeyenlerin sergiledikleri tüm yıkıcı ve bölücü tehditlere; tüm engelleme teşebbüslerine rağmen Atatürk'ün hayalini kurduğu büyük ve güçlü Türkiye mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürmektedir. Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk önderliğinde zafere ulaştıran milli birlik ve beraberlik bundan sonra da kaderimizi tayin edecektir. Fikir ve eserleriyle Türk milletinin kalbinde yaşayan Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü bir matem günü değil O'na ve hatırasına saygının gereği olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için fırsat bilmeliyiz."

Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, 10 Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika


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