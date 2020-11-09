10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Atatürk önderliğinde tüm ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek ve ileriye taşımak için verdiğimiz mücadelemize bıkmadan, yorulmadan devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyetinin banisi, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini ve saygısını kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahına uğurlanışının 82. yılında rahmetle yad ediyorum. Yediden yetmişe bir mücadele veren yüce milletimizi, Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere birçok zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle tüm dünyada örnek bir lider olarak gösterilmiştir. Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır' dediği gibi bizler de birlik ve beraberlik içinde istikbal yolunda yakılan bu meşaleyi yeni nesillere emanet etmek için mücadelemizi sürdürüyoruz."

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek fikirleri gerekse de gösterdiği hedefleri doğrultusunda bu milletin her zaman en önemli değerlerinden biri olacağını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da vefatının 82. yılında Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle anıldığını kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise mesajında, Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde millet olarak saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise çalışmaları ile her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun değerlerini sahipleneceklerini aktardı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açtığını ifade etti.

Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının Atatürk tarafından Kayseri'de kurulduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Atatürk daha Cumhuriyetin ilk yıllarında 1926'da Kayseri'de kurdurduğu Türkiye'nin ilk uçak fabrikası başta olmak üzere, dönemin en önemli sanayi tesisleriyle günümüz sanayisinin temelini atmış, sanayicilerimizin ufkunu aydınlatmıştır. Bugün bize düşen, sanayimizi gelişmiş ülkeler sevisine çıkarmak ve gelecek nesillere refah düzeyi yüksek bir ülke bırakmaktır. Ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımız tamdır. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ölümünün 82'inci yılında bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz."

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise yayımladığı mesajda, Türk milletine özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onuru kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman sevgi ve özlemle hatırlanacağını aktardı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da "Büyük liderler için kuşkusuz matem değil, fikirlerine sadakat gereklidir" fikrinden hareketle, 10 Kasım tarihini bir matem ve milli yas günü olarak kabul etmek yerine, fikirlerine yönelmek için verilmiş bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı (KİGDER) Sema Karaoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.