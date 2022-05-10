10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Boğaz'da tekne turuyla kutlandı - Son Dakika

10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen tekne turuyla kutlandı.

Ruh Sağlığı Derneği öncülüğünde, Üsküdar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen tura 400 psikolog ve psikolog adayı katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, toplumu meydana getiren bireylerin psikolojilerinin iyi olmasının önemini vurguladı.

Akgül, psikologların toplumun psikolojik sermayesinin koruyucusu olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Ruh sağlığı ihmale gelmez. Şu an psikologlar başta olmak üzere ruh sağlığı çalışanlarının alanları talan edilmektedir ve bir meslek yasasıyla korunamamaktadırlar. Öncelikli olarak bu konunun tarafı olan tüm derneklerin meslek faşizmine varan alan taassupçuluğunu bırakıp, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek için aynı masada toplanması gerekmektedir. Her bir ruh sağlığı meslek grubunun derneği kendi hegemonya alanını genişletmekten vazgeçmelidir. Alan içi barış sağlanmalıdır. Sonrasında acilen ruh sağlığı yasasının çıkarılması gerekmektedir."

İntiharla Mücadele Danışmanlık Ağına Tutun (İMDAT) projesine dikkati çeken Akgül, 81 ilde gönüllü meslektaşlarının intihar riski taşıyan vatandaşlara can simidi olduğunu söyledi.

Akgül, meslektaşlarına seslendiği konuşmasında, meslek alanıyla alakalı 3 talepleri olduğunu kaydetti. Psikologlara bağımsız çalışma haklarının verilmesi gerektiğini dile getiren Akgül, "Mezun olan meslektaşlarımızın sınavla yetkinliklerini tekrar akredite etmelerini sağlayan bir sistem gerekiyor. Hukuk ve iktisat mezunları mesleklerini yapmak için birtakım sınavlara giriyor. Biz de bu tür sınavlarla daha nitelikli hizmet verebiliriz. Diğer gereksinim ise ruh sağlığı yasası." dedi.

Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği turda, davetlilere ikramda bulunuldu.