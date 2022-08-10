10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi - Son Dakika
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10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi

10.08.2022 17:32
10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi

10. Mood ödülleri Üsküdar Çamlıca'da bulunan bir davet salonunda düzenlendi. Programa sanat, spor ve medya dünyasından önemli isimler katıldı. Yaşam boyu onur ödülünü İlyas Salman, en iyi kadın sinema oyuncusu ödülünü Wilma Elles, en iyi kadın sanatçı ödülünü ise Aydilge aldı. Yılın en iyi haber portalı ödülü Haberler.com'a verildi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 10. Mood ödül töreni Üsküdar Çamlıca'da bulunan bir davet salonunda düzenlendi. Ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.

"SANATA EMEK KATAN İNSANLARI ÖDÜLLENDİRİYORUZ"

Programda konuşan Mood ödülleri Komite Başkanı Burak Akan, "Bu yıl gerçekten sanata emek katan insanlar ödüllendireceğimizi düşünüyorum. Ticari bir tören değiliz tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

HABERLER.COM'A YILIN EN İYİ HABER PORTALI ÖDÜLÜ VERİLDİ

Yılın en iyi haber portalı ödülü Haberler.com'a verildi. Ödülü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, program sunucusu Gökay Kalaycıoğlu'nun elinden aldı.

10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi

"HEM KENDİMİ HEM DE SİZLERİ ŞAŞIRTACAĞIM"

Alışıla gelmişin dışında bir performans sergileyip sahneye yeni şarkısı ile çıkan Wilma Elles, "Bu akşam benim için gerçekten çok önemli bir akşam. Çünkü hem kendimi şaşırtacağım hem de sizleri şaşırtacağım. Bu sefer sahnede hem şarkı söyleyeceğim hem de dans edeceğim. Benim için çok farklı bir çalışma oldu. Arada evde spor olarak dans ettim. Şimdi bir koreografi ile iki profesyonel dansçı ile sahnede olacağım umarım sen yoluna ben yoluma adlı şarkımı beğenirsiniz" şeklinde konuştu.

10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi

"İNSANLARI MUTLU ETMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Haberler.com'a özel konuşan Atiye, "Ödül aldığım için çok mutluyum Deli İşi için aldığımız ilk ödül. Ben insanları mutlu etmeyi çok seviyorum, evet çok yüksek bir enerjim var sahnede olmayı ve dans etmeyi çok seviyorum. Genelde pozitif bir insanım. Ön son Dalgana Bak şarkımız çıktı. Eylül ayında Kendime Not adlı şarkımın klibi çıkacak." dedi.

10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi
10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi


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SON DAKİKA: 10. Mood Ödülleri sahiplerini buldu! Haberler.com'a yılın en iyi haber portalı ödülü verildi - Son Dakika
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