Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kara Tahta
02:45 Ramazan Günlüğü
03:10 Sahur Bereketi
05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
06:05 Kara Tahta
09:05 Kasaba Doktoru
11:50 Enine Boyuna
13:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
15:00 Ramazan Günlüğü
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Teşkilat
23:55 Kasaba Doktoru
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika