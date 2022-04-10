10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

10.04.2022 06:42
10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı

10 Nisan 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Kara Tahta

02:45 Ramazan Günlüğü

03:10 Sahur Bereketi

05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:05 Kara Tahta

09:05 Kasaba Doktoru

11:50 Enine Boyuna

13:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

15:00 Ramazan Günlüğü

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:00 Teşkilat

23:55 Kasaba Doktoru

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Kasaba Doktoru, Kara Tahta, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 Nisan 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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