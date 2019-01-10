Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar, Aziziye
Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan
ve Çat
Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Belediye Başkanı Orhan Bulutlar
, mesajında, çok önemli bir meslek olan gazeteciliğin fedakarlık ve sorumluluk isteyen özelliği bulunduğunu söyledi. Türkiye
'de, Erzurum
'da ve dünyada birçok gazetecinin çok zor şartlar altında görevini yerine getirdiğini anlatan Bulutlar, şunları kaydetti:
"Gazetecilik mesleğini ilkeleriyle kendilerine düstur edinmiş gazetecilerimiz, köklü gelenekleriyle, yeni teknolojiler, gelişen ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla görevlerini ifa ederken aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle bir yandan toplumun sağlıklı işlemesine katkı sunmakta diğer yandan ise bireylerin ve halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal görevi de yerine getirmektedir. Basın mensuplarımızın bugüne kadar gösterdikleri gayreti, üretkenliği ve değer yüklü anlayışı bundan sonra da aynı hassasiyetle sergileyeceklerine yürekten inanıyorum."
"Gazeteciler alnı öpülesi insanlardır" Belediye Başkanı Kılıç
ise mesajında kamuoyunu aydınlatma ve insanların haber alma haklarını temin eden gazetecilerin, demokrasinin ve toplumsal düzenin en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı.
"Mesleği uğruna kendi sosyal ve özel yaşamlarını bile hiçe sayan gazeteciler, bence alnı öpülesi insanlardır" ifadesini kullanan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
Yaptıkları haberler, yorumlar ve kamu adına topladıkları bilgilerle yöneticilere sürekli yol gösteren gazetecilerin hakları kesinlikle ödenemez. Biz, gazetecilerin emeklerinin paha biçilemez olduğunu zaten biliyoruz. Hele Erzurum basınının farkı ve ayrıcalığının ziyadesiyle farkındayız. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, hep yanımızda oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
"Gazeteciler mazlumların sesini duyuruyor"
Cevdet Orhan da mesajında, gazetecilik mesleğinin kamunun vicdanıyla eşleşmiş, halkın haber alma ve bilgi edinme haklarını en iyi şekilde yerine getiren sorumluluğu olan büyük bir meslek grubu olduğunu belirtti.
Dünyanın her yerinde zulüm gören, haksızlığa maruz bırakılan ve insana yakışmayan davranışlarla karşılaşan mazlumların sesini duyurabilmesinde gazetecilerin önemli görev yaptığını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:
"Gazetecilik mesleği vicdanın başladığı yerde başlayıp kamunun özünü oluşturuyor. En yakınımızdan tutunda dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan gelişmeler gazetecilerimiz sayesinde bizlere ulaşabilmektedir. Bu anlamda gazetecilik mesleği toplumun bilgi edinme ve özgürce haber alma hakkını korumaktadır. Basınımız yine 15 Temmuz hain darbe girişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın beyanatlarını halkımıza ulaştırarak, bu darbe girişiminin püskürtülmesinde ve engellenmesinde hayati rol oynamıştır."