10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Burak, mesajında, basının iletişimin en güçlü kanallarından olduğunu ve toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir araç olduğunu vurguladı.



İlkeli, adaletli ve objektif görev anlayışıyla halkın sesi olan basın mensubu arkadaşların her türlü takdiri hak ettiklerini belirten Burak şunları kaydetti:



"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta ilimiz basın sektöründe hizmet veren çalışanların ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."



AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş da mesajında, demokratik kültürün en önemli parçalarından olan basın kuruluşlarının, sorumluluklarının bilincinde, demokrasinin gelişmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkısını sürdüreceğine inandığını belirterek, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor

Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Keban Baraj Gölü'nde Bu Kez de 1 Metre 64 Santimlik 84 Kilo Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahneden İnmek Üzere Olan Sanatçıdan Bir Parça Daha İstedi