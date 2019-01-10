Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

31 dakika önce

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Burak, mesajında, basının iletişimin en güçlü kanallarından olduğunu ve toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında etkili bir araç olduğunu vurguladı.

İlkeli, adaletli ve objektif görev anlayışıyla halkın sesi olan basın mensubu arkadaşların her türlü takdiri hak ettiklerini belirten Burak şunları kaydetti:

"Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, başta ilimiz basın sektöründe hizmet veren çalışanların ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş da mesajında, demokratik kültürün en önemli parçalarından olan basın kuruluşlarının, sorumluluklarının bilincinde, demokrasinin gelişmesine, birlik ve beraberliğin pekişmesine katkısını sürdüreceğine inandığını belirterek, basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Politika
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