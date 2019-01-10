Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"

1 saat önce

Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Palandöken Gençlik Merkezi gönüllüleri, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik merkezi gönüllüleri ziyarette, AA Erzurum Bölge Müdür Vekili Hüseyin Yahya Şekerci'den "gazetecilik" mesleği hakkında bilgi aldı.

AA Haber Merkezini de gezerek muhabirlerle sohbet edip Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan gönüllüler, çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret sonunda gönüllülerden Gamze Küçüklü, "İyi ki Varsın Eren" cümlesiyle çizdiği Eren Bülbül silüetini Şekerci'ye hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:41 Kaynak: AA

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