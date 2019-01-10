10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlanıyor

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve İl Başkanı Muzaffer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve İl Başkanı Muzaffer Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Taşdoğan, mesajında, basın mensuplarının, gücünü milletten alarak mesai kavramı gözetmeden çalıştıklarını ve Türk milletinin sesi olduklarını belirterek, "Türk basını, özellikle de yerel basın, milli mücadele yıllarında, milli duygulara hitap ederek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde görevini en iyi şekilde yerine getirmiş, hem Anadolu'nun düşman işgaline karşı direnişinin yürekli sesi olmuş, hem de bu direnişin kahramanlarının destanını yazmıştır." ifadelerini kullandı.



Basın mensuplarının sorunlarını her fırsatta Meclis'e taşıdıklarını belirten Milletvekili Taşdoğan, "Gazi şehrimizin değerli gazetecileri başta olmak üzere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun sesi olma görevini yürüten tüm gazeteci arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.



Başkan Muzaffer Çelik



İl Başkanı Muzaffer Çelik de gazetecilerin fedakarca görevini yaptığını belirterek, "Medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, vefat eden değerli gazetecileri de bu vesileyle rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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