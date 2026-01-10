10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 6 Şubat Depremlerinde Adıyaman'da Hayatını Kaybeden 14 Gazeteci Dualarla Anıldı - Son Dakika
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde 6 Şubat Depremlerinde Adıyaman'da Hayatını Kaybeden 14 Gazeteci Dualarla Anıldı

10.01.2026 17:34
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Adıyaman’da bu yıl da buruk kutlandı. Kentte görev yapan gazeteciler, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren meslektaşlarını Adıyaman Deprem Şehitliği’nde mezarları başında dualarla andı.

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinde 11 ilde toplam 18 basın emekçisi yaşamını yitirdi. Bu kaybın 14'ü Adıyamanlı gazetecilerden oluştu. Aynı haberin peşinden koşan, aynı masalarda sorumluluk paylaşan meslektaşları, arkadaşlarını ve anılarını unutmadı. Depremlerde yaşamını yitiren gazeteciler için Adıyaman Deprem Şehitliği'nde anma düzenlendi.

Gazeteci Ferit Binzet anme etkinliğinde 10 Ocak'ın Adıyaman için bir kutlama değil yas günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor; ancak biz, depremin üçüncü yılında yine buruk bir gün yaşıyoruz. Bölgemizde 18 gazeteciyi kaybettik ama Adıyaman için bu kayıp çok daha ağır. Çünkü bizimle birlikte çalışan, bizimle birlikte habere giden; anıları hala yüreğimizde yaşayan 14 arkadaşımızı toprağa verdik. Hepsini rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.