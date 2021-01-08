10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sonel, mesajında, 10 Ocak 1961'de 212 sayılı kanun ile yürürlüğe giren, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kabul edilen bu özel günü kutladığını belirtti.

Gazeteciliğin, çağın en dinamik mesleklerinden biri olduğuna işaret eden Sonel, "Gazetecilik dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak, halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken meslek ilkeleri vardır. Eğer toplumdaki her birey icra ettiği mesleğin getirdiği ilkelere ve kurallara uymak için gerekli hassasiyeti gösterir ve toplumun menfaatlerini gözetirse, alınan verim de en üst seviyede olacaktır." ifadesini kullandı.

Kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensupları sayesinde demokrasi kültürünün her geçen gün geliştiğini, farklı görüş ve düşüncelere olan saygının giderek arttığını vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız, doğru, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde, halkın gözü, kulağı ve sesi olarak halka aktarmak, basının başlıca görevi doğru ve zamanında bilgi almak da vatandaşın en doğal hakkıdır. Bu nedenle toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden basın mensuplarının çalışma koşullarını kolaylaştırmak hepimizin görevidir. Bu düşüncelerle kamuoyuna haber ve bilgi akışını sağlamak için gece gündüz demeden görevini sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde zor şartlar altında başarıyla yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık ve mutluluk temenni ediyorum."