10 Ocak Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Medipol Başakşehirli Junior Caiçara: "Şampiyonluğu hak ediyoruz""Kupalar kazanma zamanı geldi""Evimizde oynadığımız maçlarda rakipler tamamen kapanıyor""Robinho tartışmasız çok büyük bir oyuncu""Kupalar kazanmanın zamanı geldi""Çok değerli bir başkanımız var"(ÖZEL) Bekir...

(ÖZEL) Medipol Başakşehirli Junior Caiçara: "Şampiyonluğu hak ediyoruz"



"Kupalar kazanma zamanı geldi"



"Evimizde oynadığımız maçlarda rakipler tamamen kapanıyor"



"Robinho tartışmasız çok büyük bir oyuncu"



"Kupalar kazanmanın zamanı geldi"



"Çok değerli bir başkanımız var"



(ÖZEL) Bekir Yılmaz: "Gençlerbirliği, bir Süper Lig kulübü"



"Geçen sene bir kaza yaşandı"



"Tecrübeliler tecrübesini aktarıyor, gençler de enerjisini yansıtıyor"



"Erkan hocanın çok daha büyük hedefleri olduğunu biliyorum"



(ÖZEL) Kasımpaşalı Veigneau: "Diagne ve Trezeguet umarım bizimle kalır"



"Hem Başakşehir, hem de Beşiktaş büyük isimlerle anlaştı"



"Sert bir ikinci yarı bizi bekliyor"



"2 yıl daha futbol oynamaya devam edebilirim"



"Defansif yönü geliştirmemiz lazım"



"Burak Yılmaz çok iyi bir bitirici"



BEŞİKTAŞ



11.00 Siyah beyazlılarda kamp çalışmaları devam edecek.



14.00 Cyle Larin basın toplantısı düzenleyecek.



GALATASARAY



10.00 - 17.30 Sarı kırmızılıların Antalya kampı sürecek.



FENERBAHÇE



Sarı lacivertlilerde ikinci devre hazırlıkları çift idmanla devam edecek.



TRABZONSPOR



Bordo mavili takım hazırlıklarını sürdürecek.



14.00 Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira basın toplantısı düzenleyecek.



15.00 Toplantı sonrası teknik direktör Ünal Karaman basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapacak.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



İkinci devre hazırlıkları çift idmanla sürecek.



BURSASPOR



Yeşil-beyazlılarda çalışmalar devam edecek.



HAZIRLIK MAÇLARI



16.00 Antalyaspor - Sandhausen



BASKETBOL



-Euroleague-



20.00 Anadolu Efes - BC Khimky



20.45 Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas



-Kadınlar EuroCup-



16.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş



19.00 Botaş - MBA Moskova



19.30 Galatasaray - Gernika Bizkaia

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