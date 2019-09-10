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10. Phaselis Festivali başladı

42 dakika önce

Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Phaselis Festivali" başladı.

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Kemer ilçesinde, bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Phaselis Festivali" başladı.

Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı nedeniyle Phaselis Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kaymakam Murtaza Dayanç, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da katıldı.

Aynı zamanda KETAV Başkanı da olan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, 2 bin yıllık geçmişi olan Phaselis'in tarihi dokusuyla müziği buluşturmak istediklerini belirtti.

Müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatan Topaloğlu, "Onun için çeşitli milletten konuklarımız festivalimize katıldı. Festivalin ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere turizme de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Festivalin ilk gün etkinliklerinde Borusan Quartet ve piyanist Gökhan Aybulus konser verdi.

Festival, 14 Eylül'de sona erecek.

Kemer Belediyesi, Kemer, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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