10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı

Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı.

Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 10. Tarım ve İnsan fotoğraf sergisi açıldı.



67 Esas Burda alışveriş giriş katında gerçekleşen sergi açılışına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Tarım Orman İl Müdür Vekili Hasan Akcaalan, Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak, ve davetliler katıldı.



Açılışta konuşan Tarım Orman İl Müdür Vekili Hasan Akcaalan, sergide 40 eserin sergilendiğini belirterek serginin hayırlı olmasını diledi.



Serginin açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve beraberdekiler yaptı. Vali Erdoğan Bektaş ve beraberindekiler sergiyi inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı. Sergide Türkiye genelinde birinci olmuş genel, çiftçi, öğrenci, tarım ve orman bakanlığı çalışmaları, tematik kategorisi olmak üzere 6 farklı kategoride yaklaşık 40 farklı eser sergileniyor. Sergi 27-31 Mayıs tarihleri arasında SVM giriş katında açık kalacak. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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