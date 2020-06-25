10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı

ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİM ZAMANINDA…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Erdoğan kimse erken seçim beklemesin dedi.

VERGİLERİN AKIBETİNİ BİLMEK HAKKINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da halka seslendi. CHP lideri, vergi beyannameleri için partililere bir söz verdi.

SICAKTAN BUNALAN RUSLAR SÜS HAVUZLARINDA

Rusya'nın Başşehri Moskova'daki rekor sıcaklık halkı bunalttı. 42 dereyi bulan sıcaktan bunalan halk süs havuzlarına akın etti

SON STALİN HEYKELİ DE KALDIRILDI

Eski Sovyet diktatör Stalin'in doğduğu yer olan Gürcistan'ın Gori kentinde bulunan heykeli gece yarısı yapılan bir operasyonla kaldırıldı. 6 metrelik heykelin yerine 2008'de Rusya savaşında ölenler için anıt yapılması kararlaştırıldı.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Son Dakika

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Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
14:48
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Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden sapık tahliyesi için yalvarsa da cezadan kurtulamadı
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