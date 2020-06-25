10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİM ZAMANINDA…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Erdoğan kimse erken seçim beklemesin dedi.

VERGİLERİN AKIBETİNİ BİLMEK HAKKINIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da halka seslendi. CHP lideri, vergi beyannameleri için partililere bir söz verdi.

SICAKTAN BUNALAN RUSLAR SÜS HAVUZLARINDA

Rusya'nın Başşehri Moskova'daki rekor sıcaklık halkı bunalttı. 42 dereyi bulan sıcaktan bunalan halk süs havuzlarına akın etti

SON STALİN HEYKELİ DE KALDIRILDI

Eski Sovyet diktatör Stalin'in doğduğu yer olan Gürcistan'ın Gori kentinde bulunan heykeli gece yarısı yapılan bir operasyonla kaldırıldı. 6 metrelik heykelin yerine 2008'de Rusya savaşında ölenler için anıt yapılması kararlaştırıldı.

(İHA)