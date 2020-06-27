10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

Su sporları ve uçurtma yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

25 Haziran 2009'da ölen şarkıcı Michael Jackson, Los Angeles'te aile üyelerinin de katıldığı gala ile anıldı.

G-20 zirvesi Kanada'nın Toronto şehrinde yapıldı. Zirveye katılan Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN VE OBAMA G-20 ZİRVESİNDE

Filistin bayraklı göstericiler, saldırıda şehit olanların isimleri yazılı dövizleri de taşıdı.

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan 50 kişilik grup, İsrail donanmasının Mavi Marmara gemisine saldırısını protesto etti.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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