10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"AYM'NİN ÖNÜNE BEKÇİ KULÜBESİ YAPACAĞIZ!"

Anayasa referandumu çalışmaları için Erzurum'da bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP'nin işinin Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekçilik yapmak olduğunu ifade etti.

TÜRK İŞİ ARAÇ KURTARMA!

Malatya merkez Çöşnük Kavşağında bozulan Murat 124 eski kasa otomobil, kurtarıcı çağrılıp yolun kenarına alınması gerekirken, bu iş kepçe yardımı ile yapıldı. Kepçenin ön ağzı ile otomobilin ön kısmı kaldırılarak otomobil geriye doğru yolun kenarına çıkartıldı. Gülünç anlar bununla da bitmedi bu kez araç sürücüsü ön kapıdan çıkmak yerine, sol arka kapıdan dışarı çıktı.

Görüntüler izleyenleri eğlendirdi.

ŞAMPİYON ATLETLER BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metre engellide şampiyon olan Nevin Yanıt ve yüksek atlamada finale yükselerek 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Burcu Ayhan basın toplantısı düzenledi.

(İHA)