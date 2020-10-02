10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN BELARUS LİDERİYLE BİR ARADA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi.

Birlikte poz verirken Erdoğan'ın "birbirimize benziyoruz" esprisi gülüşmelere yol açtı.

SANAYİ BAKANI İŞ MAKİNESİ KULLANDI

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'de yapımına başlanan yeni parkta iş makinesi ile yol düzeltti. Bakan Ergün, "bakanlık mı, operatörlük mü daha zor?" sorusunu bakın nasıl cevapladı.

SCORPIONS KONSERİNE BÜYÜK İLGİ

Dünyanın en büyük rock gruplarından Scorpions, Maçka Küçükçiftlik Park'ta konser verdi. On binden fazla kişi, grubun klasikleşmiş şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

(İHA)