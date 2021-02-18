10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"TÜRKİYE'DE DARBE DÖNEMLERİNİ AŞMIŞTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de darbe dönemlerini aşmıştır dedi.

TAHRİR MEYDANI ZAFER KUTLAMASI İÇİN DOLDU

Mısır'da isyanın simgesi haline gelen Tahrir Meydanı'nda toplanan 1,5 milyon Mısırlı, hem "devrimin" birinci haftasını kutladı, hem de gösteriler sırasında hayatını kaybedenleri andı.

Mübarek döneminde hayatını kaybeden bütün herkesin şehit olarak kabul edilmesini isteyen Mısırlı Ünlü Din Adamı Yusuf Karadavi, siyasi suçluların da en kısa sürede serbest bırakılmasını talep etti.

HALİS TOPRAK ASLANLI KÖŞK'Ü TAHLİYE ETTİ

İş adamı Halis Toprak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) arasında tartışmalara neden olan Sarıyer'deki Aslanlı Köşk'ü tahliye etti.

(İHA)