10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN IRAK PARLAMENTOSU'NA HİTAP ETTİ

Irak Parlamentosuna hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya karşı ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

İBRAHİM TATLISES YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, yoğun bakımdan çıktı.

NİHAT DOĞAN VE PASCAL NOUMA SURVIVOR'DA

Şarkıcı Nihat Doğan ve Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, bir televizyon kanalında kısa bir süre sonra yayına başlayacak olan 'Survıvor' isimli yarışma programına katılmak üzere Dominik Cumhuriyeti'ne gitti.

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survıvor" isimli yarışma programına katılmak üzere yolan çıkan iki ünlü yıldızın samimi tavırları ve birbirine yaptıkları şakalar dikkat çekti.

(İHA)