10 Yıl Sonra Katil Zanlısı Yakalandı
10 Yıl Sonra Katil Zanlısı Yakalandı

10 Yıl Sonra Katil Zanlısı Yakalandı
28.01.2026 14:18
Antalya'da 2016'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı DNA testi ile belirlendi, tutuklandı.

Antalya'da 2016 yılında yalnız yaşadığı evinde boğularak öldürülmüş olarak bulunan 67 yaşındaki kadının katil zanlısı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirerek yaklaşık 30 kişiden alınan kan örneği sayesinde 10 yıl sonra bulundu. Zanlının 2019 yılında da başka bir kadın cinayetinden cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 504 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında 1 Mart 2016 tarihinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 67 yaşındaki emekli Samiye Karabıyık'tan haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı açtıklarında yaşlı kadını yerde hareketsiz şekilde buldu. Yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiğini belirlenen kadının evin içindeki bazı odaların dağınık olması nedeniyle polis delil araştırması yapmış, yapılan incelemenin ardından Karabıyık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

2 olay arasındaki benzerlik Cinayet Büro ekiplerinin dikkatinden kaçmadı

2016 yılından buyana faili meçhul olarak kalan dosyayı yeniden ele alan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri titiz çalışma sonucu Samiye Karabıyık'ın cinayet şüphelisini yakaladı. Dosyayı her yönüyle inceleyen Cinayet büro Amirliği ekipleri boğularak öldürülen Karabıyık'ın cinayet şüphelisinin benzer olaylara karışmış olabileceğini değerlendirerek geçmiş dosyalarda inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede Samiye Karabıyık'ın ölümü ile 2019 yılında yine evinde boğularak öldürülen Gürcistan uyruklu Ketevan Katamadze D. cinayeti arasında benzerlik tespit etti.

2019 yılında da bir kadını öldürmüş

Cinayet Büro Amirliği ekipleri 15 Haziran 2019 yılında evinde ölü bulunan ve boğularak öldürüldüğü tespit edilen ve o dönemde şüpheliyi yakalamak için dört mahallede yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek zanlının 67 yaşındaki Mustafa Karaca olduğunu belirledi. Zanlı otogardan başka bir ile gitmeye çalışırken dün yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İki olay arasındaki benzerlik nedeniyle Mustafa Karaca ve 30'a yakın benzer olaylardan cezaevinde tutuklu bulunan şahıstan kan örneği alan ekipler örneklerin 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'tan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Kan örneğinden çıkartılan DNA uyumluluk sağladı

25 Kasım 2025 tarihinde alınarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen ve geçtiğimiz günlerde çıkan sonuçlarda 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'tan daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli Mustafa Karaca'dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. Karaca'nın 2016 yılında öldürülen Samiye Karabıyık'ın katili olduğu tespit edildi. Yaşanan gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başarısını "2 kadını öldüren vicdansız, Polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz" sözleri ile duyurdu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet

Son Dakika 3. Sayfa 10 Yıl Sonra Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
