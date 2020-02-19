10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu - Son Dakika

10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu

6 saat önce

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ilçeye bağlı Kumarlar Köyünde MS Hastası Mehmet Ali Bilir'i evinde ziyaret etti.

10 yıldır evinden çıkamayan MS hastası özgürlüğüne kavuştu, System.String[]

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, ilçeye bağlı Kumarlar Köyünde MS Hastası Mehmet Ali Bilir'i evinde ziyaret etti.


Hastalığı sebebiyle on yıldır evinden çıkamayan Mehmet Ali Bilir'e Aile ve Sosyal Politikalar Çanakkale İl Müdürlüğü, akülü bir araç tahsisi yaparak geçtiğimiz günlerde köye gelerek Mehmet Ali Bilir'e teslim ettiler.


Bilir'in güvenli olarak köy kahvesine gidip gelebilmesi için aile ve muhtarlığın talebiyle İl Özel İdaresinden yola taş döşemesi talebinin de İl Özel İdaresi tarafından yapılmasıyla on yıldır evinden dışarıya çıkamayan MS hastası Mehmet Ali Bilir, özgürlüğüne kavuştu.


Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Bilir'i köyünde ziyaret etti. Kaymakam Gürdal, "MS hastamız Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün akülü aracı ve İl Özel İdaresinin de evinin yolunu parke taşı yapmasıyla özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Kardeşimiz gün içinde köy kahvesine gidip komşuları ile birlikte bir araya gelip, köy meydanında açılan pazardan da ihtiyaçlarını görüp evine akülü aracıyla birlikte tek başına gidip gelebiliyor" dedi. MS hastası Mehmet Ali Bilir'de " Başta Çan Kaymakamımız Mustafa Gürdal, İl Genel Meclis Üyelerimize, İl Özel İdaresine ve benim için seferber olan bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Mustafa Gürdal, Çanakkale, Ali Bilir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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