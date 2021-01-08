D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

08.01.2021 18:37

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Öte yandan vatandaşlar, kazanın ardından gerçekleştirilen çalışmaları rahat bir şekilde izleyebilmek için köprüye çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri A. idaresindeki 34 UZ 4227 plakalı tır, yol üzerinde seyir halindeyken trafiğin ağır ilerlemesi üzerine yavaşladı. Öndeki tırın yavaşladığını fark edemeyen 34 ST 5351 plakalı tır şoförü Yahya G., önündeki tıra çarptı. Kaza sonrasında Yahya G. sürücü kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza sonrasında D-100 üzerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri tarafından geçiş, uzun bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

"Hemen koşarak yardımcı olmaya çalıştık"

Kazayı görür görmez hemen yardıma koşup, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiklerini söyleyen Alpay Uzun, "İlk başta öncelikle yüksek seste bir patlama sesi duyduk ve biz tekerlek patladı sandık. Fakat daha sonra yola doğru koştuk. Koştuğumuzda zaman tırın, başka bir tıra arka taraftan çarptığını gördük. Bunu görür görmez hemen koşarak yardımcı olmaya çalıştık. Abi zaten aracın içinde gayet iyi durumdaydı fakat şoktaydı. Hiçbir kelime etmedi, hiçbir şey söylemedi. Biz o esnada abiyle iletişime geçmeye çalışırken abi direkt bir telefon uzattı, birini aramamızı söyledi. Hemen bir suyla yüzünü yıkadık. Herhangi bir şekilde hareket ettirmedik. Hemen 112'yi aradık zaten. Ondan sonra da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Adamın sağlık durumu gayet iyiydi fakat şoktaydı" dedi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı
D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı

Kocaeli, Kaza, Film, Tır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de iki tır birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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