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ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK - Son Dakika

ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK

18.12.2021 13:20
ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK

100 SİMİT CAMEKANI DAĞITILACAKAnkara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla dağıtacağı simit camekanları için kura çekilişi yapacak.

100 SİMİT CAMEKANI DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak amacıyla dağıtacağı simit camekanları için kura çekilişi yapacak. 6 Ocak'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek 100 simit camekanı kura çekilişi için başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı Zabıta Karakolu'nda alınacak.

"Engelsiz Başkent" sloganıyla hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle engelli vatandaşları hem sosyal hayata kazandırmayı hem de ekonomik yönden desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi 'insan odaklı' belediyecilik anlayışı kapsamında bu yıl 100 engelli vatandaşa 6 Ocak 2021 tarihinde kura çekilişi ile simit camekanı dağıtacak.

BAŞVURULAR 20-31 ARALIK 2021

Şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara 100 simit satış yeri ve simit camekanı tahsis edecek olan Ankara Zabıtası, başvuru sürecini de duyurdu.

Engelli vatandaşlar, HES kodu ve istenilen evraklarla birlikte 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Gençlik Parkı içinde yer alan Zabıta Karakolu'na gelerek 09. 00-16. 00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NOTER HUZURUNDA VE CANLI YAYINDA YAPILACAK

En az yüzde 40 engelli heyet raporuna sahip olan vatandaşlar, simit camekanları için detaylı bilgiye "www. ankara. bel. tr/" adresinden ulaşabilecek.

Başvuru şartları uygun bulunan engelli vatandaşlara tahsis edilecek olan camekanlar, 6 Ocak 2022 tarihinde saat 10. 00'da noter huzurunda yapılacak olan kura çekilişiyle belirlenecek.

Şeffaflık ilkesi gereği ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin ardından teslim edilecek simit camekanları sadece engelli vatandaşın kendisi veya engel durumuna göre birinci derece yakını tarafından işletilebilecek.

ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK
ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK
ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK
ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Ocak, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ABB'DEN ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK - Son Dakika


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