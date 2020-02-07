100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış - Son Dakika

100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif amacıyla katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde 'Kuşaklararası Örgü Atölyesi' projesi kapsamında...

100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif amacıyla katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde 'Kuşaklararası Örgü Atölyesi' projesi kapsamında üyeler tarafından örülen atkı, bere ve kazaklar kırsal mahallelerde eğitim gören minik öğrencilere dağıtılıyor.


İlk etapta 100 Yaş Evi üyeleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencilerinin de katılımıyla örülen atkı, bere ve kazaklar Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi'nde eğitim gören 68 minik öğrenciye dağıtıldı.


Turgut Mahallesi'nde bulunan Osman Hamdi Bey Konağı'nda gerçekleştirilen dağıtım programına minik öğrencilere yaptıkları atkı, bere ve kazakları dağıtan 100 Yaş Evi üyeleri ve MSKÜ eğitim gören öğrenciler çocuklarla keyifli zaman geçirdiler. Ayrıca minik öğrencilere atkı ve berelerin yanı sıra birçok farklı hediye de verildi.


Kış boyunca devam etmesi planlanan 'Kuşaklararası Örgü Atölyesi' projesi kapsamında 100 Yaş Evi üyelerinin ördüğü atkı, bere ve kazaklar, il genelindeki kırsal mahallelerde eğitim gören minik öğrencileri ısıtmaya devam edecek. - MUĞLA

Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Ekonomideki iyileşmeler vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 05:48:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 100 Yaş Evi üyelerinden minik öğrenciler için örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]