102 gündür firarda olan 3 kişinin katiline 3 kez müebbet istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de miras nedeniyle çıkan tartışmada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile dayıları Serdar Yılmaz'ı (44), tabancayla öldüren ve 102 gündür firari olan Mehmet Yılmaz (41), hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Olay sonrası Yılmaz'ın irtibat kurduğu iddia edilen arkadaşı M.Y. hakkında ise, 'suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.

Olay, 3 Ocak'ta Melikgazi ilçesi, Hunat Mahallesi, Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinden geçen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Mehmet Yılmaz ise 102 gündür yakalanamadı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında, M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle de 'silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan da ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz'ın cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen M.Y. isimli arkadaşı hakkında ise, 'suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı.