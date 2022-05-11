107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım" - Son Dakika
Üye Girişi

107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım"

11.05.2022 15:34
107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım"

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli'de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları esnada, Kocaeli'de polise yakalanan ve cezaevine gönderilen baba ve oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan İ.K, "Uyuşturucu bana değil, N.A.'ya aittir, kendisi bana ısrarla teklifte bulununca 600 bine sevkiyat için anlaştık. Teslimat olduktan sonra bana parayı verecekti ancak teslimat olmadığı için parayı alamadım. Eşim ve ailem mağdur durumdadır, evim başıma yıkıldı" dedi.

Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen tırlar, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, operasyona start verdi. Otoyolda Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"600 bine anlaştık teslimat olmadığı için parayı alamadım"

'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K. hakkında açılan dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve M.F.K. bulunurken diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık İ.K., "Bu uyuşturucular bana değil, N.A.'ya aittir. 2010 yılında silah suçuyla alakalı cezaevine girdim ve kendisini orada tanıdım. N.A. Yüksekovalıdır ve kendisi uyuşturucu kaçakçısıdır. N.A. bana uyuşturucu sevkiyatı için teklifte bulundu, ilk olarak kabul etmedim ancak ısrar edince kabul ettim. Uyuşturucuları N.A. ile tırın dorsesine yerleştirdik. 2 tane tırın dorsesine uyuşturucuyu yerleştirdik ve her bir araç için 300 bine yani toplam 600 bine anlaştık. Teslimat olduktan sonra bana parayı verecekti, teslimat olmadığı için parayı alamadım. Uyuşturucudan ne oğullarımın nede kuzenimin haberi vardı. 7 tane çocuğum var, şu an 3 kişi cezaevindeyiz. Eşim ve ailem mağdur durumdadır, evim başıma yıkıldı. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Üniversiteye hazırlanıyorum, uyuşturucudan haberim yoktu"

Uyuşturucudan haberi olmadığını söyleyen A.K., "Ben 18 yaşında lise son sınıf öğrencisiyim, üniversiteye hazırlanıyorum. Ben İstanbul'u görmek ve babama yardımcı olmak için o gün babamla yola çıktım, benim hiçbir şeyden haberim yoktu, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. - KOCAELİ

107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım
107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım
107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım
107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım
107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım
107 kilo eroinle yakalanan sanık: 600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı Kocaeli'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı İstanbul'da 30 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı İstanbul'da 30 Adrese Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu, İstanbul, Hakkari, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 107 kilo eroinle yakalanan sanık: '600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım' - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: 107 kilo eroinle yakalanan sanık: "600 bine anlaştık, teslimat olmadığı için parayı alamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement