107 yaşındaki şehit annesine sürpriz doğum günü - Son Dakika

OSMANİYE'de Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, 107 yaşına giren şehit annesi Döndü Kundakçı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Şırnak'ta 23 Mart 1992 yılında şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı'nın annesi Döndü Kundakçı'yı Yaşlılar Haftası nedeniyle evinde ziyaret eden Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Kundakçı'yı önce muayene eden Tarhan, daha sonra pasta kesip çeşitli hediyeler verdi. Kültürleri yarınlara aktaran en önemli değerlerin yaşlılar olduğunu kaydeden Başkan Tarhan, "Yaşlılarımızı ziyaret ederek onların sağlık kontrollerini yapıyor, varsa isteklerini yerine getiriyoruz. Başımızın tacı Döndü annemizin sağlığı çok şükür yerinde. Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin" dedi.