Son Dakika Haberleri: 11 kilogramlık levrek yakaladılar
Son Dakika Güncel 11 kilogramlık levrek yakaladılar

11 kilogramlık levrek yakaladılar

25 dakika önce

Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

11 kilogramlık levrek yakaladılar, System.String[]

Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.


Sinop'ta zıpkınla avlanan 11 kiloluk levrek yüz güldürdü. Amatör balıkçı Engin Balcı ve Ali Balcı tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 11 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu. İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Engin Balcı, "Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak. Her zaman yaptığım bir iş değil. Daldık denize. Kısmetimizde bu 11 kilogramlık levrek varmış" dedi. - SİNOP

Engin Balcı, İnceburun, Ali Balcı, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ'nin yüzde 22'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona eriyor
İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çakır: Kırılma 7.2 büyüklüğündeki bir depremi tetikeyebilir Son Dakika: Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 17:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 kilogramlık levrek yakaladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]