"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Hacılar ilçesinde 2 bin fidan dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:52 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Hacılar ilçesinde 2 bin fidan dikildi.
Serçer Yaylasında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Haluk Sezen'in saat 11.11'de start vermesiyle katılımcılar "Bugün Fidan Yarın Nefes" diyerek fidanları toprakla buluşturdu.
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