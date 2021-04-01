11 sığınmacı darp edildikten sonra Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Tarok :

11 günde 27 saat hayatinizi riske atarak mesai yapmişsaniz 14 gün 3 saat çalişmişsiniz demektir siz vücüdünüzun gücünü satarak kaçakta olsa çalişip çalmiyorsaniz o para size helaldir çalişanina işsizken maaş vermeyip kaçak çaliştirmaya teşvik eden ülke suçludur hayati boyunca çalişmamişa para ödemiyormusunuzki emekli edene kadar bir gün bile çalişmamişi sizin karaziniz fakire ve çalişan işçi sinifinadir bunlarin üretim destegi azaldi diye discolarda zevk için zina doguyor ey dünya işçine emekçi inananina sahip çik