11 Yaşındaki Kız Çocuğunu Kaçırmak İstedi.
1 saat önce
11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istedi.
11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istedi... Küçük kız kendi zor kurtardı... O anlar kameraya böyle yansıdı
Kız çocuğunu kaçırmak isterken önce kameraya sonra polise yakalandı
SAMSUN - Samsun
'da 11 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu sitenin önünden kaçırmak isteyen şahıs önce güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğu okul dönüşü otobüsten inip evine doğru giderken oturduğu sitenin girişinin önünde M.K.yanına geldi. M.K., kız çocuğunun kolundan tutarak onu zorla kaçırmak istedi. M.K.'ye direnen kız çocuğu sonunda elinden kurtulup site içine kaçtı. Bir süre kızın peşinden giden zanlı, daha sonra buradan kaçarak kayıplara karıştı. Olay anı ise sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
E.Ş. olayı ailesine anlatınca polise yapılan şikayet sonucu M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Gazi Polis
Merkezine teslim edilen M.K.'nin özürlü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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