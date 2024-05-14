Metin Singer\'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

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"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünü çökertirken 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suç örgütünün, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

ÇOK SAYIDA TABANCA VE SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi. 15 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "KARARLILIK" MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.