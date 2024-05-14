Metin Singer'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Metin Singer'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne merkezli düzenlenen 'Mahzen-44' operasyonlarıyla Metin Singer'in liderliğindeki organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı ve çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte pasaport ve delici-kesici alet ele geçirildi.

14.05.2024 08:21
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütünü çökertirken 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suç örgütünün, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

3 ilde 'MAHZEN-44' operasyonu! Metin Singer suç örgütü çökertildi

ÇOK SAYIDA TABANCA VE SAHTE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; ruhsatsız tabancalar, 9 adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi. 15 şüpheli ise kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "KARARLILIK" MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Metin Singer\'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Metin Singer'in liderliğindeki organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: singercisi overlokçusu kabzımalı hurdacısı ne ararsan var kurtlar vadisi yüzünden oldu hep bunlar 17 1 Yanıtla
  • Anilkan Yildiz: Ne bitmez suç örgütleri varmış be. Mapuslar doldu taştı….. 15 1 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Harbiden yakında ormanlara hapishane yapar bu devlet 7 0

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