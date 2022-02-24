11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

24.02.2022 09:43
11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.E., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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