110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi - Son Dakika
Üye Girişi

110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi

28.12.2022 20:21

110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi Hazal nenenin Cumhurbaşkanı sevgisi Van'da yaşayan 110 yaşındaki Hazal Kaya, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini söyledi.

110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi

Hazal nenenin Cumhurbaşkanı sevgisi

VAN - Van'da yaşayan 110 yaşındaki Hazal Kaya, ömrü boyunca bir kez hastaneye gittiğini ve arabaya hiç binmediğini söyledi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Kaya, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti. Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor. 2 yıl önce korona virüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Hazal Kaya, Rabia işareti de yaparak kendisine destek verdi.

İHA muhabirine konuşan 56 yaşındaki Mahmut Kaya, annesin nüfus cüzdanına göre 100 yaşında olduğunu ama nüfusa geç kaydedildiği için gerçek yaşının 110 olduğunu belirtti. Annesinin sadece süt ürünleriyle beslendiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini ifade eden Kaya, "Annem ekmek, peynir, cacık gibi süt ürünleriyle besleniyor ve et yemiyor. Toplam 86 çocuk ve torunu var. Annem sadece bir kez göz için hastaneye gitti. O da üç tekerlekli bisikletle gitti. Öbür türlü arabaya binmemiş, binmek de istemiyor. 2 yıl önce korona virüse yakalandı. Ancak gelen ambulansa ısrarla binmedi. 'Ölsem de burada öleceğim, hastaneye gitmem' dedi. Korona virüs için ne hastaneye gitti, ne de ilaç kullandı" dedi.

"Hastaneye gitmem"

Araçlara binmeyi sevmediğini dile getiren 110 yaşındaki Hazal Kaya ise "Ben bir kez hastaneye gittim ama bir daha gitmem. Ölsem de buradayım. El arabasına da artık binmem. Yine kulağım için seni el arabasıyla hastaneye götürelim diyorlar. Ama kulağım artık hiç duymasa bile hastaneye gitmem diyorum. Gençken hayvanlara bakardım, ot biçerdim" diye konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi için 'birinci' olduğunu ve çok iyi biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyespor, U-16 Yerel Ligi şampiyonu oldu Van Büyükşehir Belediyespor, U-16 Yerel Ligi şampiyonu oldu Beyaz Liste'den istifa açıklaması Beyaz Liste'den istifa açıklaması

Koronavirüs, Hazal Kaya, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi
20:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Yaş sınırı olacak mı?
20:04 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor
19:44 Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan kabusu yaşıyor! Derbiyi de kaybetti
19:18 Alanyaspor ve İstanbulspor konuklarını eli boş gönderdi
19:09 Tramvayı lunaparka çevirdiler! Demirlerin üzerine çıkıp camlara tırmandılar
19:04 Katil zanlısından akılalmaz sözler: Neden pişman olayım ki çok para verdim
18:54 İmamoğlu'nun danışmanı, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörist dediği kişinin şehit kardeşi olduğunu söyledi
18:33 Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı
17:57 Özel hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastayla alay eden 4 şüpheli tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 20:52:39. #1.11#
SON DAKİKA: 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement